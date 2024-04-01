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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.19
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUZAFFER GÜL 2 %0.12 Detay
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SULTAN PINARLI 1 %0.09 Detay
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET BATTIR 51 %0.80 Detay
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP BOYACIOĞLU 270 %13.53 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAL TÜMENE 1019 %1.11 Detay
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKAİ AKYÜZ 8 %0.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ FİDANBOY 8 %0.50 Detay
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELİL YAĞIZ 151 %5.40 Detay
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TOLU 0 %0 Detay
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPAY BAYRAKLI 2 %0.13 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı