|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER GÜL
|2
|%0.12
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SULTAN PINARLI
|1
|%0.09
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET BATTIR
|51
|%0.80
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP BOYACIOĞLU
|270
|%13.53
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAL TÜMENE
|1019
|%1.11
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKAİ AKYÜZ
|8
|%0.22
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ FİDANBOY
|8
|%0.50
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELİL YAĞIZ
|151
|%5.40
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TOLU
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPAY BAYRAKLI
|2
|%0.13
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