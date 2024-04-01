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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.39 1
İL GENEL MECLİSİ
%14.02
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TÜRK 269 %6.19 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÖZHAN 4847 %28.89 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SONGÜL ÖZDEMİR 5139 %12.78 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN 44 %1.22 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER CEYHAN 164 %1.98 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜNGÖR 2247 %12.16 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YURDER ŞAHİN 23855 %11.39 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT KILINÇ 43413 %14.53 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM ÇAĞRI 263 %9.24 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
METİN KILIÇASLAN 524 %3.81 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKER GÖZÜTOK 21070 %25.43 Detay
TOMARZA İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN KOÇ 7491 %54.61 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BALCI 2113 %9.53 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KARAGÖZ 4309 %41.77 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı