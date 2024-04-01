|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TÜRK
|269
|%6.19
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÖZHAN
|4847
|%28.89
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SONGÜL ÖZDEMİR
|5139
|%12.78
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DİNÇER KUZUGÜDEN
|44
|%1.22
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER CEYHAN
|164
|%1.98
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜNGÖR
|2247
|%12.16
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YURDER ŞAHİN
|23855
|%11.39
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDAT KILINÇ
|43413
|%14.53
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ÇAĞRI
|263
|%9.24
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|METİN KILIÇASLAN
|524
|%3.81
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKER GÖZÜTOK
|21070
|%25.43
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN KOÇ
|7491
|%54.61
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BALCI
|2113
|%9.53
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH KARAGÖZ
|4309
|%41.77
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