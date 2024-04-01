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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.51 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.36
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEFA KARAKÜTÜK 9 %0.16 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİRCAN EREN 1303 %1.02 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TEKİN 212 %1.34 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN İLİŞ 363 %1.63 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELDA PEKTAŞ AKGÜL 190 %1.42 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT KAYA 36 %0.88 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN 28 %0.49 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN UÇAR 67 %0.75 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOPCU 85 %0.84 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ HELVACI 1731 %1.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı