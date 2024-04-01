|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜNEŞ
|861
|%1.06
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH KORKMAZ
|80
|%0.60
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET FAİK ÇEÇEN
|586
|%0.52
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN BİLEN
|160
|%0.94
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YÜKSEL
|132
|%1.09
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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