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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.61 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.75
Mardin Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜNEŞ 861 %1.06 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KORKMAZ 80 %0.60 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FAİK ÇEÇEN 586 %0.52 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN BİLEN 160 %0.94 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YÜKSEL 132 %1.09 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı