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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.89 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.25
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT AKYOL 130 %1.78 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
ADEM IŞIK 474 %3.20 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ YİĞİT 145 %1.20 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERPİL ÜNLÜTÜRK 1474 %4.89 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN YILDIRIM 15 %1.67 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı