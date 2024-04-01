|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT AKYOL
|130
|%1.78
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BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
|ADEM IŞIK
|474
|%3.20
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DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ YİĞİT
|145
|%1.20
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERPİL ÜNLÜTÜRK
|1474
|%4.89
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SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN YILDIRIM
|15
|%1.67
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TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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