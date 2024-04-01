|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR AKYOL
|252
|%2.14
|Detay
|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRETTİN ÜNLÜTÜRK
|129
|%0.68
|Detay
|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN KÜÇÜKKAYA
|163
|%1.09
|Detay
|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SESLİ
|11610
|%16.70
|Detay
|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ AYDEMİR
|77
|%1.41
|Detay
|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ŞALVARCIOĞLU
|2994
|%24.91
|Detay
|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CELAL MURAT BİRİNCİ
|394
|%1.78
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAYA ADANIR
|489
|%0.88
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|0
|%0
|Detay
|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|0
|%0
|Detay
|
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|ERDOĞAN DEMİR
|3
|%0.17
|Detay
|
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|0
|%0
|Detay
|
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|0
|%0
|Detay
|
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİR YAVUZ
|0
|%0
|Detay
|
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|GÖKHAN MUSTAFA DEMİRTAŞ
|828
|%43.88
|Detay
|
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|RAMAZAN AKDENİZ
|24
|%19.05
|Detay
|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|0
|%0
|Detay
|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|0
|%0
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|METİN KAÇAR
|9
|%0.57
|Detay
|
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN ARSLANKAYA
|0
|%0
|Detay
|
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|0
|%0
|Detay
|
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|0
|%0
|Detay
|
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|SATILMIŞ ÇELİK
|54
|%2.20
|Detay