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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

EFLANİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • EFLANİ Toplam Seçmen 1.684
  • Açılan Sandık 8
  • Kullanılan Oy 1.437
  • Geçerli Oy 1.392
  • Geçersiz Oy 45
  • Katılım Oranı %85.33
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

HÜSNÜ AKIN milliyetci-hareket-partisi
HÜSNÜ
AKIN
%61.85 861 Oy
İBRAHİM ERTUĞRUL adalet-ve-kalkinma-partisi
İBRAHİM
ERTUĞRUL
%33.33 464 Oy
İBRAHİM YALÇIN cumhuriyet-halk-partisi
İBRAHİM
YALÇIN
%1.87 26 Oy
MUSTAFA UĞUR CEYLAN demokrasi-ve-atilim-partisi
MUSTAFA UĞUR
CEYLAN
%1.36 19 Oy
YAŞAR BULUT yeniden-refah-partisi
YAŞAR
BULUT
%1.01 14 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.57 8 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0 0 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre