YORTAN SEÇİM SONUÇLARI

|
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.33
464
|
%1.87
26
|
%61.85|861
HÜSNÜ AKIN
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.95
41
|
ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.68|1.870
SERKAN CIVA
|
%0
0
|
%33.61
1.265
|
%10.57
398
|
%0
0
|
%0.13
5
|
%6.00
226
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%33.71|20.572
ÖZKAN ÇETİNKAYA
|
%11.09
6.770
|
%26.28
16.039
|
%1.16
710
|
%0.21
129
|
%0.05
33
|
%27.48
16.769
|
OVACIK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%49.74|195
AHMET ŞAHİN
|
%8.42
33
|
%15.56
61
|
%0
0
|
%0
0
|
%20.92
82
|
%5.36
21
|
SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%34.39
10.209
|
%47.22|14.016
ELİF KÖSE
|
%6.40
1.899
|
%3.68
1.093
|
%0
0
|
%0.91
269
|
%7.40
2.198
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%56.75|3.590
ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ
|
%13.40
848
|
%27.13
1.716
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.72
172