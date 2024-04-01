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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KARABÜK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Karabük Toplam Seçmen 82.395
  • Açılan Sandık 252
  • Kullanılan Oy 64.063
  • Geçerli Oy 61.022
  • Geçersiz Oy 3.041
  • Katılım Oranı %77.75
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ÖZKAN ÇETİNKAYA adalet-ve-kalkinma-partisi
ÖZKAN
ÇETİNKAYA
%33.71 20.572 Oy
RAFET VERGİLİ milliyetci-hareket-partisi
RAFET
VERGİLİ
%26.28 16.039 Oy
İSMAİL ÖZER yeniden-refah-partisi
İSMAİL
ÖZER
%22.81 13.919 Oy
BAYRAM KARADAĞ cumhuriyet-halk-partisi
BAYRAM
KARADAĞ
%11.09 6.770 Oy
ORHAN GÖKMEN saadet-partisi
ORHAN
GÖKMEN
%2.05 1.251 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.76 1.074 Oy
İyi Parti
%1.16 710 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.31 188 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.21 129 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.12 76 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 184.244
  • Kullanılan Oy 149.666
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.63 51.956 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%21.25 30.142 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%19.41 27.523 Oy
Yeniden Refah Partisi
%13.65 19.362 Oy
İyi Parti
%2.55 3.620 Oy
Zafer Partisi
%2.12 3.002 Oy
Saadet Partisi
%1.79 2.543 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.68 971 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.34 481 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.33 464 %1.87 26
%61.85|861
HÜSNÜ AKIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.95 41
ESKİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.68|1.870
SERKAN CIVA 		%0 0 %33.61 1.265 %10.57 398 %0 0 %0.13 5 %6.00 226
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.71|20.572
ÖZKAN ÇETİNKAYA 		%11.09 6.770 %26.28 16.039 %1.16 710 %0.21 129 %0.05 33 %27.48 16.769
OVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|195
AHMET ŞAHİN 		%8.42 33 %15.56 61 %0 0 %0 0 %20.92 82 %5.36 21
SAFRANBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.39 10.209
%47.22|14.016
ELİF KÖSE 		%6.40 1.899 %3.68 1.093 %0 0 %0.91 269 %7.40 2.198
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.75|3.590
ŞEKİP SERTAŞ KARAKAŞ 		%13.40 848 %27.13 1.716 %0 0 %0 0 %0 0 %2.72 172
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
YORTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.22|439
YILMAZ TİRYAKİ 		%0 0 %3.38 36 %23.94 255 %0 0 %0.66 7 %30.80 328
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
EFLANİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 449 %0 0
%62.48|856
 %0 0 %0 0 %0 0 %4.74 65
ESKİPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.76|1.748
 %0 0 %35.21 1.316 %10.03 375 %0 0 %0 0 %8.00 299
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.51|20.495
 %14.15 8.656 %23.47 14.355 %1.98 1.209 %0 0 %0 0 %26.89 16.443
OVACIK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.74|191
 %11.98 46 %33.07 127 %0 0 %0 0 %0 0 %5.21 20
SAFRANBOLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.77 9.700
%40.62|12.021
 %10.51 3.110 %4.77 1.411 %0 0 %0.75 223 %10.58 3.131
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.31|3.221
 %18.07 1.134 %25.86 1.623 %0 0 %0 0 %0 0 %4.76 299
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
YORTAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.64|417
 %0 0 %6.56 69 %25.00 263 %0 0 %0 0 %28.80 303
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAFET VERGİLİ 25.429 %39.83
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BURHANETTİN UYSAL 24.874 %38.96
İyi Parti
İYİ PARTİ 		DURSUN ALTIPARMAK 11.550 %18.09
Saadet Partisi
SAADET 		MEHMET YÜCE 893 %1.40
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MAHMUT MALKOÇ 687 %1.08
Demokratik Sol Parti
DSP 		MÜYESSER ŞENYÜREK 192 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		OSMAN ÖĞÜT 134 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		GÖKER DEBAĞOĞLU 89 %0.14
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAFET VERGİLİ 34.463 %51.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MEHMET CEYLAN 28.444 %42.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERDAL DEMİR 1.738 %2.61
Saadet Partisi
SAADET 		SONER MALKOÇ 1.444 %2.17
Büyük Birlik Partisi
BBP 		EKREM BAYRAMOĞLU 217 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RECEP ÖZCAN 138 %0.21
Liberal Demokrat Parti
LDP 		SITKI ERBAY 72 %0.11
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		RAFET VERGİLİ 19.845 %31.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSEYİN ERER 19.339 %30.82
Demokrat Parti
DP 		DURSUN ALTIPARMAK 12.457 %19.85
Saadet Partisi
SAADET 		SERDAR AKCA 5.796 %9.24
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ENVER TÜMEN 4.029 %6.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		KADRİ ÜN 596 %0.95
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		RECEP ÖZCAN 292 %0.47
Anavatan Partisi
ANAP 		MEHMET ÖZAY 180 %0.29
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 117 %0.19
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		ZEKERİYA ERCİVAN 105 %0.17
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		25.914 %40.73
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.840 %35.90
İyi Parti
İYİ PARTİ 		12.027 %18.90
Saadet Partisi
SAADET 		1.258 %1.98
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.222 %1.92
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		184 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		179 %0.28
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		30.968 %47.14
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		29.122 %44.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		3.179 %4.84
Saadet Partisi
SAADET 		1.553 %2.36
Büyük Birlik Partisi
BBP 		636 %0.97
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		150 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		82 %0.12
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		19.987 %31.84
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		18.392 %29.30
Demokrat Parti
DP 		11.880 %18.93
Saadet Partisi
SAADET 		6.134 %9.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.893 %7.80
Demokratik Sol Parti
DSP 		760 %1.21
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		480 %0.76
Anavatan Partisi
ANAP 		241 %0.38
Kaynak: Anadolu Ajansı