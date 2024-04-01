|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CEREN
|110
|%0.27
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURMUŞ KARAKAŞ
|489
|%2.25
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL ÇİFTCİ
|598
|%0.55
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURSEL PEKCAN
|186
|%0.30
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM KURUÇAY
|921
|%0.42
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ERPAYLAŞTIRAN
|318
|%0.79
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