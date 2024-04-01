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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAÇAY 7 %0.08 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
REYHAN YEGEN 452 %0.27 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KARAKURT 10 %0.03 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN DİDİN 15 %0.09 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN TEKİN 109 %0.12 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NERMİN DİDİN 30 %0.23 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı