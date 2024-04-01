|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZELİHA İNAL
|7
|%0.19
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESMA BİLGİ
|2
|%0.02
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERUDUN ÖZCAN
|21
|%0.11
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBUBEKİR BİLGİ
|138
|%0.07
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN BOZKAYA
|204
|%0.07
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE BAŞMUTAF KARA
|5
|%0.18
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|SERVET KANTEKİN
|1438
|%10.47
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YALÇIN
|16
|%0.12
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÖZKAN
|4
|%0.04
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