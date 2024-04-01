|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NURİ KAYA
|69
|%0.97
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FERDİ ERTAŞ
|134
|%0.49
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YAŞAR AKSOY
|28
|%0.62
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL YAKUT
|32
|%1.88
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL ŞİMŞEK
|165
|%0.75
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKİM TAŞDEMİR
|54
|%1.56
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT ENGİN
|724
|%20.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YEĞİN
|10
|%0.62
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TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEYYAZ BİLEN
|1
|%0.15
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YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA ŞEKERCİ
|1
|%0.10
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YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİK YILDIRIM
|10
|%1.00
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