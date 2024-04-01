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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.31
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NURİ KAYA 69 %0.97 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ ERTAŞ 134 %0.49 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YAŞAR AKSOY 28 %0.62 Detay
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL YAKUT 32 %1.88 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL ŞİMŞEK 165 %0.75 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKİM TAŞDEMİR 54 %1.56 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT ENGİN 724 %20.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YEĞİN 10 %0.62 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYYAZ BİLEN 1 %0.15 Detay
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA ŞEKERCİ 1 %0.10 Detay
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MELİK YILDIRIM 10 %1.00 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı