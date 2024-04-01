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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%23.00 1
İL GENEL MECLİSİ
%19.95
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İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR FATİH ERDOĞAN 839 %43.00 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK DERTLİOĞLU 184 %1.91 Detay
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH BAYRAKDAR 228 %20.82 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÇELİK 14618 %23.00 Detay
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN ARSLAN 1475 %3.93 Detay
SULUOVA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT UZUN 11943 %49.18 Detay
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SİNAN YILMAZ 1126 %16.12 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET PARLAK 855 %31.47 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı