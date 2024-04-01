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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%14.15
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK PEHLİVAN 57922 %34.06 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT GERMEN 9934 %35.95 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERİKMEN 4388 %36.35 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEKİN YAVUZ 25446 %35.79 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÖZER 5049 %39.41 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı