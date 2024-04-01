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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 97
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 3
İL GENEL MECLİSİ
%10.99
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHADIR ÇETİN 3296 %7.51 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM CEBECİ 181 %4.99 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH TÖRENCİ 19 %2.59 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER OYAR 275 %2.77 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN DEĞİRMEN 969 %25.49 Detay
SÖĞÜT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERHAT DURGUT 2412 %28.70 Detay
YENİPAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN ÖZDEN 463 %61.00 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL YILDIZ 15 %1.08 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN ÖZKAN 66 %4.06 Detay
VEZİRHAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN OCAK 1128 %53.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı