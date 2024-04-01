|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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KELKİT
Açılan Sandık Oranı %66.67
|BİROL TUĞLU
|1877
|%35.30
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KÖSE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY KESLER
|1347
|%64.42
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KÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER ŞEN
|1009
|%37.83
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT SONER BAŞER
|6690
|%41.62
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ŞİRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUTLU ÖZEL
|1126
|%25.43
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TORUL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|1200
|%46.80
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARZULARKABAKÖY
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ÇETİN RIZA TANIŞ
|215
|%72.15
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DEREDOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖKKEŞ ALKAN
|0
|%0
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GÜMÜŞGÖZE
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL ERDOĞAN
|0
|%0
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ÖBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMSAL DEMİR
|0
|%0
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ÖZKÜRTÜN
Açılan Sandık Oranı %28.57
|YAKUP TURGUT
|143
|%37.83
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SÖĞÜTLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA KOÇ
|0
|%0
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ÜNLÜPINAR
Açılan Sandık Oranı %11.11
|FİKRİ ÖZER
|91
|%63.64
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YEŞİLBÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZAİ DOĞAN
|0
|%0
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