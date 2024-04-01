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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%49.14 3
İL GENEL MECLİSİ
%35.71
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL BÜYÜKKARCI 599 %37.34 Detay
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRANİ BULUT 512 %45.11 Detay
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SOYDAN EVCİ 1091 %17.03 Detay
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH NECAT GÜVEN 619 %31.01 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ KALAYCI 45003 %49.14 Detay
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İLGÜN 951 %25.88 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY EKİN 435 %26.99 Detay
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TURĞUT 22 %1.36 Detay
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ARI 412 %14.72 Detay
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ACAR 0 %0 Detay
SUDURAĞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜL 733 %46.28 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı