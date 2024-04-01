|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YÜKSEL BÜYÜKKARCI
|599
|%37.34
|Detay
|
BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRANİ BULUT
|512
|%45.11
|Detay
|
ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SOYDAN EVCİ
|1091
|%17.03
|Detay
|
KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH NECAT GÜVEN
|619
|%31.01
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ KALAYCI
|45003
|%49.14
|Detay
|
SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İLGÜN
|951
|%25.88
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY EKİN
|435
|%26.99
|Detay
|
GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TURĞUT
|22
|%1.36
|Detay
|
GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ARI
|412
|%14.72
|Detay
|
KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ACAR
|0
|%0
|Detay
|
SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜL
|733
|%46.28
|Detay