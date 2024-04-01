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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 3
İL GENEL MECLİSİ
%2.53
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜNYAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN METİN 7565 %45.08 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZVATAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT DEMİR 1997 %70.14 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
MENDUH UZUNLUOĞLU 4251 %30.94 Detay
SARIOĞLAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AYYILDIRIM 3523 %36.48 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ BAYRAK 3021 %38.52 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı