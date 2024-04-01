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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.62
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEMET TABAROĞULLARI 4357 %32.49 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULUNCAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN CENGİZ 2100 %37.00 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı