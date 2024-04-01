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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%18.22
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AKIN 1547 %21.18 Detay
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
MURAT MUSLU 3922 %26.51 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL KOŞAR 44 %5.28 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER ELKOVAN 1036 %23.24 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KALYONCU 170 %7.11 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÖZ 673 %5.58 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAYDÜZÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FERDİ CANOĞLU 485 %54.01 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATI GÜREL 1190 %30.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı