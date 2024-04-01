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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%11.21 7
İL GENEL MECLİSİ
%17.47
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SEVİNÇ 1039 %60.65 Detay
ALTINYAYLA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAİ SUBAŞI 1362 %50.48 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL BALIK 360 %41.28 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL SAĞIRKAYA 684 %10.46 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN DEMİRBAĞ 287 %44.22 Detay
GÜRÜN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAMİ ÇİFTÇİ 2170 %35.14 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN İSA GÜLTAY 674 %41.99 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN HALVER 1622 %30.97 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLAY FIRAT 110 %4.55 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
REHA KARS 20235 %11.21 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN MERMER 3196 %26.51 Detay
SUŞEHRİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYHAN KAYAOĞLU 2919 %34.22 Detay
ULAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN İLBEY 802 %37.20 Detay
YILDIZELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR GÖKTAŞ 1733 %49.86 Detay
ZARA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇELİK 2821 %45.04 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT BOYRAZ 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
DALYAN AZGIN 5 %3.29 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ERÇOBAN 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
RÜŞTÜ ÖKSÜM 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
ALİ TAMER 120 %42.55 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı