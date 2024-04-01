|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SEVİNÇ
|1039
|%60.65
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZAİ SUBAŞI
|1362
|%50.48
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL BALIK
|360
|%41.28
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL SAĞIRKAYA
|684
|%10.46
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN DEMİRBAĞ
|287
|%44.22
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAMİ ÇİFTÇİ
|2170
|%35.14
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN İSA GÜLTAY
|674
|%41.99
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN HALVER
|1622
|%30.97
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLAY FIRAT
|110
|%4.55
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REHA KARS
|20235
|%11.21
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN MERMER
|3196
|%26.51
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SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET AYHAN KAYAOĞLU
|2919
|%34.22
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|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN İLBEY
|802
|%37.20
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YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR GÖKTAŞ
|1733
|%49.86
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ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇELİK
|2821
|%45.04
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT BOYRAZ
|0
|%0
|Detay
|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|DALYAN AZGIN
|5
|%3.29
|Detay
|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ERÇOBAN
|0
|%0
|Detay
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GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜŞTÜ ÖKSÜM
|0
|%0
|Detay
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ALİ TAMER
|120
|%42.55
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YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZTÜRK
|0
|%0
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