|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZTÜRK
|719
|%6.11
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMİH AYDIN
|331
|%1.75
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EROL KAPTAN
|366
|%2.45
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKAY ÖZDEMİR
|1785
|%2.57
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ATAKAN ÇİÇEK
|134
|%2.45
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAR YARALI
|605
|%5.03
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|1340
|%6.04
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|RAMAZAN AYDEMİR
|19
|%1.94
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HÜSEYİN HASEKİ
|1
|%0.15
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|YAVUZ PALABAŞ
|754
|%43.58
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP DIRMANDI
|147
|%3.11
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ÜMİT UZUN
|432
|%36.06
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|LEVENT TÜYLÜ
|43
|%1.39
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL GÜNEŞ
|0
|%0
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|ŞÜKRÜ ÖZCAN
|46
|%2.44
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|HÜSEYİN ÖZENÇ
|1
|%0.79
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ORHAN GÖKSAL
|44
|%2.84
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|DURSUN TOSYALI
|83
|%17.22
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|İBRAHİM DOĞAN
|9
|%0.57
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER BAYDAR
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ERMİŞ
|26
|%1.60
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|TACETTİN ALDIRMAZ
|442
|%43.46
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|FATİH KARARMIŞ
|465
|%16.62
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ERSİN AKSOY
|686
|%27.91
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