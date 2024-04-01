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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%7.77
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZTÜRK 719 %6.11 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMİH AYDIN 331 %1.75 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EROL KAPTAN 366 %2.45 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKAY ÖZDEMİR 1785 %2.57 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ATAKAN ÇİÇEK 134 %2.45 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERDAR YARALI 605 %5.03 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÖZDEMİR 1340 %6.04 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
RAMAZAN AYDEMİR 19 %1.94 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
HÜSEYİN HASEKİ 1 %0.15 Detay
ÇATALAĞZI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.44
YAVUZ PALABAŞ 754 %43.58 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP DIRMANDI 147 %3.11 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
ÜMİT UZUN 432 %36.06 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
LEVENT TÜYLÜ 43 %1.39 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL GÜNEŞ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
ŞÜKRÜ ÖZCAN 46 %2.44 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
HÜSEYİN ÖZENÇ 1 %0.79 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
ORHAN GÖKSAL 44 %2.84 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
DURSUN TOSYALI 83 %17.22 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
İBRAHİM DOĞAN 9 %0.57 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
CANER BAYDAR 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ERMİŞ 26 %1.60 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
TACETTİN ALDIRMAZ 442 %43.46 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
FATİH KARARMIŞ 465 %16.62 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
ERSİN AKSOY 686 %27.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı