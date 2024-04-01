|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ HACICAFEROĞLU
|19
|%0.27
|Detay
|
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN AK
|155
|%0.57
|Detay
|
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NÜSRET YAKUT
|1301
|%28.97
|Detay
|
HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YASİN ÇAKIR
|7
|%0.41
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED NECATİ ÇAKIR
|108
|%0.49
|Detay
|
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRULLAH TUTKAL
|17
|%0.49
|Detay
|
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIDVAN ÖZMEN
|122
|%3.51
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KELEŞ
|2
|%0.12
|Detay
|
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET UÇAR
|123
|%18.78
|Detay
|
YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay