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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.71
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İLÇE ADAY OY ORAN
GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DERETAŞI 6 %0.31 Detay
GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇAKAN 119 %1.24 Detay
HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ÇİNTAŞ 7 %0.64 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR KAPLAN 275 %0.73 Detay
SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAKOYUN 187 %0.77 Detay
TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CENGİZ 20 %0.29 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ZİYARET
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KELEŞ 2 %0.07 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı