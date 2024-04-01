|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALHA KAYAOĞULLARI
|135
|%0.60
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ERSÖZ
|29
|%0.35
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN ESGİN
|61
|%0.18
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RIZA EKŞİ
|71
|%0.14
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAHİR BÜRKUK
|863
|%0.51
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GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT DOĞAN
|68
|%0.25
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İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN ÖZTÜRK
|77
|%0.24
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT TETİK
|46
|%0.38
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KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ALİ YELKEN
|18
|%0.23
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KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN ÖZDEMİR
|30
|%0.19
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KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ALİ KATILMIŞ
|58
|%0.32
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KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TAN ÖZKAN
|112
|%0.16
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KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN DAL
|55
|%0.31
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NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT MELEZOĞLU
|481
|%0.52
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SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN TÜRKYILMAZ
|394
|%0.55
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SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMA YILDIZ
|47
|%0.37
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET FETHİ YILDIZ
|14
|%0.17
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