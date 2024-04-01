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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.46
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İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALHA KAYAOĞULLARI 135 %0.60 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ERSÖZ 29 %0.35 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN ESGİN 61 %0.18 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA EKŞİ 71 %0.14 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAHİR BÜRKUK 863 %0.51 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT DOĞAN 68 %0.25 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN ÖZTÜRK 77 %0.24 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT TETİK 46 %0.38 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ALİ YELKEN 18 %0.23 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ÖZDEMİR 30 %0.19 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ALİ KATILMIŞ 58 %0.32 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TAN ÖZKAN 112 %0.16 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN DAL 55 %0.31 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT MELEZOĞLU 481 %0.52 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN TÜRKYILMAZ 394 %0.55 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA YILDIZ 47 %0.37 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET FETHİ YILDIZ 14 %0.17 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı