|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFETTİN TIKIZ
|263
|%0.60
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARIŞ
|6
|%0.17
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KELAKAYA
|2
|%0.27
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM ERSÖZ
|190
|%0.53
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUREDDİN ŞİRİN
|30
|%0.30
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET OPÇİN
|67
|%1.76
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ÇAPON
|137
|%1.63
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT ÖZDEMİR
|1
|%0.13
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TARIK ÇAKIR
|2
|%0.14
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÜSTÜN
|21
|%1.29
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖZ
|8
|%0.38
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