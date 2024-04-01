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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.01
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KOZALAK 3556 %3.28 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN ÖZGİŞİ 562 %0.90 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSHAK KÖROĞLU 916 %3.20 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KILIÇ 745 %1.84 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı