60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%5.67 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.83
Kayseri Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECMETTİN EMRE ŞAHİN 23 %0.53 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED EMİR TAŞÇI 389 %2.32 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜLKER 786 %1.96 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN GÖNEN 18 %0.50 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN PALAZ 526 %6.37 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM ÇÜRÜTTÜ 391 %2.12 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP GÜNGÖR 8302 %3.96 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAKİ COŞKUN 12920 %4.32 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT ALİ TUR 16 %0.56 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
YASİN ŞAHAN 88 %0.64 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA YILDIZ 1185 %12.27 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILDIZ 42 %0.54 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN HALİLULLAH TOPRAK 1911 %2.31 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELÇUK ONAT 443 %3.23 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
NUH TOSUN 531 %2.39 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SUAT DEMİRBAŞ 42 %0.41 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı