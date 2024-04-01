|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN EMRE ŞAHİN
|23
|%0.53
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED EMİR TAŞÇI
|389
|%2.32
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜLKER
|786
|%1.96
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN GÖNEN
|18
|%0.50
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN PALAZ
|526
|%6.37
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM ÇÜRÜTTÜ
|391
|%2.12
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP GÜNGÖR
|8302
|%3.96
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ COŞKUN
|12920
|%4.32
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT ALİ TUR
|16
|%0.56
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|YASİN ŞAHAN
|88
|%0.64
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA YILDIZ
|1185
|%12.27
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILDIZ
|42
|%0.54
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HARUN HALİLULLAH TOPRAK
|1911
|%2.31
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELÇUK ONAT
|443
|%3.23
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NUH TOSUN
|531
|%2.39
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SUAT DEMİRBAŞ
|42
|%0.41
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