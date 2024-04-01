|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EMRE
|186
|%0.93
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YİĞİTER
|28
|%0.51
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİKAİL POLAT
|1329
|%1.04
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|461
|%2.91
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA ADAK
|66
|%0.30
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNDÜZ CENGİZ
|141
|%5.36
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GEDİKTAŞ
|113
|%0.84
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF KARABEYESER
|24
|%0.58
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN AVCI
|101
|%1.78
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT KULCU
|80
|%0.89
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFULLAH ÖNER
|34
|%0.34
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CUMALİ AKÇA
|1031
|%0.73
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