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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.39
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EMRE 186 %0.93 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YİĞİTER 28 %0.51 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİKAİL POLAT 1329 %1.04 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR 461 %2.91 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA ADAK 66 %0.30 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNDÜZ CENGİZ 141 %5.36 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GEDİKTAŞ 113 %0.84 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF KARABEYESER 24 %0.58 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN AVCI 101 %1.78 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT KULCU 80 %0.89 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFULLAH ÖNER 34 %0.34 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMALİ AKÇA 1031 %0.73 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı