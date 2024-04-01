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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.37 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.21
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TALHA FİTOZ 13 %0.34 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEYYAZ BOZKURT 69 %0.12 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHA ESAD KUTLUAY 53 %0.48 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT SANSUR 141 %0.37 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
MUHAMMED SAMİ TEKBAŞ 14 %5.45 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
EBUBEKİR SÖNMEZ 14 %0.46 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET EMİN KARAKOÇ 18 %0.70 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CAN ALTINDAĞ 3 %0.24 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
0 %0 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
MUSTAFA TÜRKMEN 12 %0.69 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
HÜSEYİN RECEP DEMİRCİ 2 %0.47 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİR BEŞEN 62 %1.32 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER FARUK TOKGÖZ 0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALHA ÖNVER 7 %0.70 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF AÇIKGÖZ 27 %1.50 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı