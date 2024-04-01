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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.81 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOÇAK 9 %0.53 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAADETTİN ÇERİK 8 %0.30 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR TUR 23 %0.34 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER AKÇA 4 %0.46 Detay
GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YOKUŞ 72 %1.10 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL COŞAR 5 %0.77 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN TAŞDEMİR 37 %0.60 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN ASLIVAR 60 %3.74 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM AKÇA 15 %0.81 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİD IŞIK 21 %0.40 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AĞCA 9 %0.37 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ KILIÇ 1469 %0.81 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DOĞAN 64 %0.53 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ERDEM 55 %0.64 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KOÇ 9 %0.42 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ALMA 34 %0.98 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RASİM ASAN 13 %0.21 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH GÜL 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
OSMAN KAYER 2 %1.32 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL KARTAL 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET SARIKAYA 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ ÖZEN 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
ALİ TOKGÖZ 1 %0.35 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS DALAK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı