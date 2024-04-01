|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KOÇAK
|9
|%0.53
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ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAADETTİN ÇERİK
|8
|%0.30
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DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR TUR
|23
|%0.34
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DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER AKÇA
|4
|%0.46
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GEMEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YOKUŞ
|72
|%1.10
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GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL COŞAR
|5
|%0.77
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GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN TAŞDEMİR
|37
|%0.60
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HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN ASLIVAR
|60
|%3.74
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İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM AKÇA
|15
|%0.81
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KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİD IŞIK
|21
|%0.40
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KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AĞCA
|9
|%0.37
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ KILIÇ
|1469
|%0.81
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ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DOĞAN
|64
|%0.53
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|
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ERDEM
|55
|%0.64
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|
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KOÇ
|9
|%0.42
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|
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ALMA
|34
|%0.98
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|
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RASİM ASAN
|13
|%0.21
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH GÜL
|0
|%0
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|
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
|OSMAN KAYER
|2
|%1.32
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|
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL KARTAL
|0
|%0
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|
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SARIKAYA
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKİ ÖZEN
|0
|%0
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SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
|ALİ TOKGÖZ
|1
|%0.35
|Detay
|
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS DALAK
|0
|%0
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