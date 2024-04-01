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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.49 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.89
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAVUZ 31 %0.26 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN ZEREN 1609 %8.49 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TAŞCI 206 %1.38 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA KUMAŞ 410 %0.59 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAYRAK 16 %0.29 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ SEVER 95 %0.79 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KIRNAPCI 297 %1.34 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM DERELİ 827 %1.49 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
SABRİ DEMİRYÜREK 1 %0.10 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
SATILMIŞ KARAKURT 8 %1.19 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
AYDIN BİRİNCİ 6 %0.35 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ZİLİFLİ 38 %0.80 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
ARMAAN ERCAN 7 %0.58 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
ALİ OSMAN SALMAN 18 %0.58 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİT ÖZKESKİN 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
İSMAİL YAVUZ 3 %0.16 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
FİKRET KESKİN 0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
ATİLLA YAMAN 3 %0.19 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
SEZAİ ÇAKMAKLI 2 %0.41 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
ERDAL GÖKTAŞ 3 %0.19 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
RİZA DEMİR 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN AYDIN 6 %0.37 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
İLYAS DERELİ 5 %0.49 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
MURAT AKÇA 17 %0.61 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
DERGAH ATALAY 16 %0.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı