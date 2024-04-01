|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAVUZ
|31
|%0.26
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|
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN ZEREN
|1609
|%8.49
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|
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TAŞCI
|206
|%1.38
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA KUMAŞ
|410
|%0.59
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|
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAYRAK
|16
|%0.29
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|
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VELİ SEVER
|95
|%0.79
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|
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KIRNAPCI
|297
|%1.34
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM DERELİ
|827
|%1.49
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|SABRİ DEMİRYÜREK
|1
|%0.10
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|
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|SATILMIŞ KARAKURT
|8
|%1.19
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
|AYDIN BİRİNCİ
|6
|%0.35
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ZİLİFLİ
|38
|%0.80
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
|ARMAAN ERCAN
|7
|%0.58
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
|ALİ OSMAN SALMAN
|18
|%0.58
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|
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT ÖZKESKİN
|0
|%0
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|
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
|İSMAİL YAVUZ
|3
|%0.16
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|
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|FİKRET KESKİN
|0
|%0
|Detay
|
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|ATİLLA YAMAN
|3
|%0.19
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|
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
|SEZAİ ÇAKMAKLI
|2
|%0.41
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|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
|ERDAL GÖKTAŞ
|3
|%0.19
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|
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|RİZA DEMİR
|0
|%0
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN AYDIN
|6
|%0.37
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
|İLYAS DERELİ
|5
|%0.49
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
|MURAT AKÇA
|17
|%0.61
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|
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
|DERGAH ATALAY
|16
|%0.65
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