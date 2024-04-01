60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
YTP

  • KISALTMA

    YTP

  • GENEL BAŞKAN

    Engin Yılmaz

  • KURULUŞ TARİHİ

    08/02/2013
YTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.10
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUNUS KARAÇAM 62 %0.17 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KIRLI 8 %0.18 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET İBA 57 %0.16 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL 9 %0.13 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZGÜR BOZDAĞ 33 %0.17 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞUAYIP KAYA 23 %0.18 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
POLAT YEŞİL 276 %0.14 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESENGÜL ÜNAL 331 %0.17 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER SARIKAYA 10 %0.10 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ULUATA 33 %0.12 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı