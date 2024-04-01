|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUNUS KARAÇAM
|62
|%0.17
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KIRLI
|8
|%0.18
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET İBA
|57
|%0.16
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMMÜ GÜLSÜM MAKEL
|9
|%0.13
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGÜR BOZDAĞ
|33
|%0.17
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞUAYIP KAYA
|23
|%0.18
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|POLAT YEŞİL
|276
|%0.14
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESENGÜL ÜNAL
|331
|%0.17
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER SARIKAYA
|10
|%0.10
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ULUATA
|33
|%0.12
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