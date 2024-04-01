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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.71 3
İL GENEL MECLİSİ
%8.47
Ağrı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUĞBA AKKURT 191 %0.70 Detay
ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAKKI POLAT 360 %8.02 Detay
HAMUR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ASLAN 808 %47.50 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMETŞAFİ ERİM 2341 %4.71 Detay
PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAN KURTULUŞ ERHAN 4768 %21.77 Detay
TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK ŞAHVELET 38 %1.09 Detay
TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN AKBABA 154 %4.44 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM ÇELİK 613 %37.89 Detay
TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KAMİLOĞLU 263 %40.15 Detay
YAYLADÜZÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN AYSU 488 %50.83 Detay
YÜCEKAPI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ ZEYREK 536 %53.55 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı