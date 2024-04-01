|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DİYADİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DOĞUBAYAZIT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUĞBA AKKURT
|191
|%0.70
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ELEŞKİRT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET HAKKI POLAT
|360
|%8.02
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HAMUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ASLAN
|808
|%47.50
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMETŞAFİ ERİM
|2341
|%4.71
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PATNOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAN KURTULUŞ ERHAN
|4768
|%21.77
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TAŞLIÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK ŞAHVELET
|38
|%1.09
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TUTAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN AKBABA
|154
|%4.44
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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DEDELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÇELİK
|613
|%37.89
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TAHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KAMİLOĞLU
|263
|%40.15
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YAYLADÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN AYSU
|488
|%50.83
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YÜCEKAPI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ ZEYREK
|536
|%53.55
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