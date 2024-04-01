|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖYNÜCEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT EREN
|18
|%0.92
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GÜMÜŞHACIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEBAHATTİN TUĞ
|72
|%0.75
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HAMAMÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CANIBEK
|116
|%10.59
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMRA SÖKME
|1455
|%2.29
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MERZİFON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN TUNÇ
|1218
|%3.25
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SULUOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN KIR
|639
|%2.63
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TAŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA KAHRİMAN
|36
|%0.52
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