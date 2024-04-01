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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.01 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.10
Aydın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER KASIM KÖMÜRCÜOĞLU 190 %0.85 Detay
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SAVAŞ 35 %0.42 Detay
ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ AKAR 106 %0.31 Detay
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KESKİN 564 %1.09 Detay
EFELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YELKEN 1824 %1.07 Detay
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN IŞIK 149 %0.54 Detay
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED AYDIN 597 %1.86 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ALACA 98 %0.81 Detay
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AKAR 20 %0.26 Detay
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN DİNDAR 84 %0.52 Detay
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞAHİN 342 %1.91 Detay
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUSTAFA KAYA 322 %0.46 Detay
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE DİNDAR 65 %0.37 Detay
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN ESER 1101 %1.18 Detay
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ÖZBEK 738 %1.04 Detay
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KESER 61 %0.48 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET SEVİM 21 %0.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı