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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.09 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.43
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH İNCEBOY 4718 %4.21 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ACAR 101 %0.22 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİT KARABELA 86 %0.87 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AŞAR 1106 %1.14 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN AYYILDIZ 1379 %4.29 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDÜLKADİR DEMİR 411 %1.04 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ERİCEK 4478 %20.44 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÇAMAÇIKAN 859 %0.86 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP DEMİR 107 %0.52 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YÜKSEL KAPLAN 92 %0.83 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
LATİF FİDAN 371 %0.74 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ODABAŞI 210 %1.14 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM KUŞLU 800 %3.45 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAAN BURAK ZARİFOĞLU 3668 %3.13 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMETTİN ÇAKIR 4387 %30.94 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
UTKU ŞAMİL KUYUMCU 57 %0.44 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CUMHUR GÜLAY 31 %0.40 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM İNCEBOY 89 %0.76 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KASIM ASLAN 768 %3.17 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN İÇÖZ 588 %2.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı