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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 24
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%7.21 0
İL GENEL MECLİSİ
%7.38
Bilecik Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ALİ ÖZCAN 1679 %3.82 Detay
GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE KÖSE 21 %0.58 Detay
İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL TORUN 5 %0.68 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAFER ARSLANBOĞA 2575 %7.21 Detay
OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET VEFİ BİTKAY 190 %1.92 Detay
PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ KARA 530 %13.94 Detay
SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ARSLAN 1121 %13.34 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN AKTAŞ 2 %0.26 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET ER 95 %6.87 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YAMAN 467 %28.70 Detay
VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN DURMUŞ 16 %0.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı