|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ALİ ÖZCAN
|1679
|%3.82
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE KÖSE
|21
|%0.58
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TORUN
|5
|%0.68
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAFER ARSLANBOĞA
|2575
|%7.21
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET VEFİ BİTKAY
|190
|%1.92
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ KARA
|530
|%13.94
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ARSLAN
|1121
|%13.34
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN AKTAŞ
|2
|%0.26
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET ER
|95
|%6.87
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN YAMAN
|467
|%28.70
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VEZİRHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN DURMUŞ
|16
|%0.76
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