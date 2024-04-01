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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%33.40 3
İL GENEL MECLİSİ
%33.64
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM YILDIZ 16036 %38.68 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ TEMİZ 2700 %12.42 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜZEYİR KIZILSEKİ 3255 %24.08 Detay
DULKADİROĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKPINAR 50004 %46.16 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET ARICI 261 %3.90 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYYUP CERAN 6234 %10.04 Detay
GÖKSUN Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM CÜCE 16390 %57.33 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KURT 387 %5.69 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH MEHMET CEYHAN 83510 %38.45 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLALOĞUZ BALLI 4051 %11.51 Detay
TÜRKOĞLU Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARACA 21128 %52.23 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı