|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM YILDIZ
|16036
|%38.68
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ TEMİZ
|2700
|%12.42
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜZEYİR KIZILSEKİ
|3255
|%24.08
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKPINAR
|50004
|%46.16
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ARICI
|261
|%3.90
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYYUP CERAN
|6234
|%10.04
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM CÜCE
|16390
|%57.33
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KURT
|387
|%5.69
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH MEHMET CEYHAN
|83510
|%38.45
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLALOĞUZ BALLI
|4051
|%11.51
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARACA
|21128
|%52.23
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