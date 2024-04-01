|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHANGİR ŞAHİN
|102
|%2.35
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU
|2224
|%13.25
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM SABAH
|4070
|%10.13
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYCAN KARADAVUT
|77
|%2.13
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN GEÇGİL
|2804
|%33.93
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA KARAYOL
|6618
|%35.81
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖNDER NARİN
|48209
|%23.02
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TAYLAN
|59813
|%20.02
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇOMUK
|132
|%4.64
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|NİZAMETTİN AKÇA
|472
|%3.44
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜKREMİN SAYAN
|1338
|%13.85
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ARIK
|1025
|%13.07
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELVER BOZTAŞ
|10031
|%12.11
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAŞİT KARAGÖZ
|536
|%3.91
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL EKİNCİ
|8907
|%40.17
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKİF ÇETİN
|285
|%2.76
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