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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%19.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%19.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHANGİR ŞAHİN 102 %2.35 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞİNASİ GÜLCÜOĞLU 2224 %13.25 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM SABAH 4070 %10.13 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYCAN KARADAVUT 77 %2.13 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN GEÇGİL 2804 %33.93 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA KARAYOL 6618 %35.81 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖNDER NARİN 48209 %23.02 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TAYLAN 59813 %20.02 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇOMUK 132 %4.64 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
NİZAMETTİN AKÇA 472 %3.44 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜKREMİN SAYAN 1338 %13.85 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ARIK 1025 %13.07 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELVER BOZTAŞ 10031 %12.11 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAŞİT KARAGÖZ 536 %3.91 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL EKİNCİ 8907 %40.17 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKİF ÇETİN 285 %2.76 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı