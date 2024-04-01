|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ KAZGAN
|5054
|%25.16
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARZU TAŞTAN
|277
|%4.07
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT ERBAKAN
|14
|%0.25
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYETULLAH GEÇEN
|24854
|%19.52
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ESER
|5866
|%37.06
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÇAKMAK
|372
|%1.67
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUHAN TUHAN
|1036
|%39.35
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL OKTAY
|2442
|%18.21
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMAL AKDEMİR
|1195
|%29.05
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BOYRAZ
|1601
|%28.21
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYDIN ÖZTÜRK
|3782
|%42.15
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN AKIN
|801
|%7.91
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ASLAN
|17278
|%12.31
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