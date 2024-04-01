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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%9.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%14.97
Malatya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KAZGAN 5054 %25.16 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARZU TAŞTAN 277 %4.07 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT ERBAKAN 14 %0.25 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYETULLAH GEÇEN 24854 %19.52 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ESER 5866 %37.06 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÇAKMAK 372 %1.67 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUHAN TUHAN 1036 %39.35 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL OKTAY 2442 %18.21 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL AKDEMİR 1195 %29.05 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BOYRAZ 1601 %28.21 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN ÖZTÜRK 3782 %42.15 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN AKIN 801 %7.91 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ASLAN 17278 %12.31 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı