|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BEŞİR AYANOĞLU
|6597
|%8.09
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY
|76
|%0.57
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ EKTİREN
|411
|%1.49
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT AYDIN
|5452
|%4.88
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURAN CAN
|113
|%0.67
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFEDDİN ALPSOY
|8462
|%16.15
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUCİP KARDAŞ
|392
|%0.80
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERVET CEMİLOĞLU
|2252
|%30.79
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK AFADLE
|168
|%1.38
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞDAŞ ARAZ
|1076
|%16.97
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