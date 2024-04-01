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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%4.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%6.35
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BEŞİR AYANOĞLU 6597 %8.09 Detay
DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ŞERİF GÜMÜŞAY 76 %0.57 Detay
DERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
REMZİ EKTİREN 411 %1.49 Detay
KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT AYDIN 5452 %4.88 Detay
MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURAN CAN 113 %0.67 Detay
MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFEDDİN ALPSOY 8462 %16.15 Detay
NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUCİP KARDAŞ 392 %0.80 Detay
ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERVET CEMİLOĞLU 2252 %30.79 Detay
SAVUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK AFADLE 168 %1.38 Detay
YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞDAŞ ARAZ 1076 %16.97 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı