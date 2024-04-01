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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.07 1
İL GENEL MECLİSİ
%8.16
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜN KAYA 200 %2.74 Detay
BOYABAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %95.16
HASAN KARA 5635 %38.09 Detay
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ŞİMŞEK 6 %0.72 Detay
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM GÜNDÜZ 199 %4.46 Detay
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÖZAN 19 %0.79 Detay
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TUGAY YILMAZ 629 %5.21 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METE ÇAĞDAŞ 624 %2.07 Detay
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT GÜLEN 12 %1.34 Detay
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM ATALAY 118 %3.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı