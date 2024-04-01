|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜN KAYA
|200
|%2.74
|Detay
|
BOYABAT
Açılan Sandık Oranı %95.16
|HASAN KARA
|5635
|%38.09
|Detay
|
DİKMEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ŞİMŞEK
|6
|%0.72
|Detay
|
DURAĞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM GÜNDÜZ
|199
|%4.46
|Detay
|
ERFELEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÖZAN
|19
|%0.79
|Detay
|
GERZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TUGAY YILMAZ
|629
|%5.21
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METE ÇAĞDAŞ
|624
|%2.07
|Detay
|
SARAYDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT GÜLEN
|12
|%1.34
|Detay
|
TÜRKELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM ATALAY
|118
|%3.04
|Detay