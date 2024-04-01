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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.10 1
İL GENEL MECLİSİ
%5.70
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKINCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AYDIN 31 %1.81 Detay
ALTINYAYLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA TORUN 5 %0.19 Detay
DİVRİĞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DOĞANŞAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET CEMAL TÜRKUĞUR 3 %0.34 Detay
GEMEREK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZAİ ÇELİKTEN 3854 %58.91 Detay
GÖLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRÜN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN OCAKCI 326 %5.28 Detay
HAFİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ KIRKAÇ 16 %1.00 Detay
İMRANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN ÖZTÜRK 25 %1.36 Detay
KANGAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT UYANIK 199 %3.80 Detay
KOYULHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KALKAN 5586 %3.10 Detay
ŞARKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR ÇINAR 338 %2.80 Detay
SUŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN BAŞAR 144 %1.69 Detay
ULAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMALETTİN KARACALAR 637 %29.55 Detay
YILDIZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM ATEŞ 24 %0.69 Detay
ZARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA DOĞAN 50 %0.80 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
CEMEL
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN AKAY 0 %0 Detay
ÇEPNİ
Açılan Sandık Oranı %20.00
0 %0 Detay
DELİİLYAS
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH YILMAZ ERCANLI 0 %0 Detay
GÜNEYKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
OĞUZ KAĞAN ÜNAL 0 %0 Detay
GÜRÇAYIR
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER DİKİCİ 0 %0 Detay
SIZIR
Açılan Sandık Oranı %10.00
0 %0 Detay
YILDIZ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ AYDEMİR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı