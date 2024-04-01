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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%6.19
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 1
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 39
  • Kazandığı Belde Sayısı 19
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.78 0
İL GENEL MECLİSİ
%5.95
Zonguldak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AYHAN 196 %1.66 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT ALDEMİR 550 %2.90 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP KURUBAŞ 337 %2.26 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE KARAARSLAN 1835 %2.64 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ARDUÇ 60 %1.09 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET AŞKAR 297 %2.47 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL KORKMAZ 1197 %5.40 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ZEREN 1542 %2.78 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %44.44
AHMET DORUK 16 %1.64 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %66.67
MURAT AKGÜL 7 %1.04 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %44.44
ŞENOL TOPTAN 26 %1.50 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBUBEKİR ELİBAŞ 84 %1.78 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %60.00
KADİR AKDOĞAN 10 %0.83 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %87.50
YASİN ORUÇ 17 %0.55 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
BARIŞ CAYMAZ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %38.89
BEHÇET AÇAR 18 %0.95 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
RECEP BARIŞ ŞEN 7 %0.45 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %33.33
YASİN BAKIR 1 %0.21 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %80.00
CUMHUR KARAYEL 20 %1.27 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
ERCAN GÖNÜLTAŞ 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
TARIK TOPALOĞLU 18 %1.11 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %71.43
AYKUT TÜRKOĞLU 16 %1.57 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %92.86
LEVENT KATIRCI 21 %0.75 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %83.33
HAKAN YILMAZ 5 %0.20 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı