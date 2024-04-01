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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.74
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.87 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.54
Balıkesir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ANIL YILMAZ 1414 %1.26 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEZİHA AYAZ 210 %0.47 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KILIÇ 1825 %1.89 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BATUHAN ERTÜRK 283 %0.88 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ORHON 425 %1.07 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KARATAŞ 1361 %1.36 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA NUR ŞANLI 205 %0.99 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TUĞBAY ÖNDER 49 %0.44 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA DEMİRCİOĞLU 376 %0.75 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN IŞIKLI 73 %0.31 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN ÇOBAN 1499 %1.28 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
DİLEK ORDU 83 %0.59 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
EBRU GÜLEÇ 57 %0.44 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUĞRA TÖRE PINAR 26 %0.34 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜL SÜPÜRGEN 32 %0.27 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAŞİM UFUK ÇİFTÇİ 85 %0.35 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERMAN TOKER 142 %0.57 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı