|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ANIL YILMAZ
|1414
|%1.26
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AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEZİHA AYAZ
|210
|%0.47
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BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KILIÇ
|1825
|%1.89
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BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BATUHAN ERTÜRK
|283
|%0.88
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BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ORHON
|425
|%1.07
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DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KARATAŞ
|1361
|%1.36
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ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA NUR ŞANLI
|205
|%0.99
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GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF TUĞBAY ÖNDER
|49
|%0.44
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GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEMA DEMİRCİOĞLU
|376
|%0.75
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HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN IŞIKLI
|73
|%0.31
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KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN ÇOBAN
|1499
|%1.28
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KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DİLEK ORDU
|83
|%0.59
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MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EBRU GÜLEÇ
|57
|%0.44
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MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BUĞRA TÖRE PINAR
|26
|%0.34
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SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜL SÜPÜRGEN
|32
|%0.27
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SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAŞİM UFUK ÇİFTÇİ
|85
|%0.35
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SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERMAN TOKER
|142
|%0.57
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