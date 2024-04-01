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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.48 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.61
Kahramanmaraş Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÇAĞATAY YURTSEVER 648 %1.56 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİR ÇUHADAR 226 %1.04 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAHYA KEMAL AKKURT 1805 %1.67 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE KAHRAMAN 417 %0.67 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN 204 %0.71 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKÇİÇEK 31 %0.46 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMBER HARMANKAYA 4680 %2.16 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ GÖKÇAM 151 %0.43 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN ADA DOĞAN 196 %0.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı