|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÇAĞATAY YURTSEVER
|648
|%1.56
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİR ÇUHADAR
|226
|%1.04
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA KEMAL AKKURT
|1805
|%1.67
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE KAHRAMAN
|417
|%0.67
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜMEYYE NUR MAHİDE GÖKBİLGİN
|204
|%0.71
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKÇİÇEK
|31
|%0.46
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMBER HARMANKAYA
|4680
|%2.16
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ GÖKÇAM
|151
|%0.43
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ADA DOĞAN
|196
|%0.48
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