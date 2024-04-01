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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.73 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.14
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ÇELİK 22 %0.51 Detay
BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAVUŞ YALÇIN 125 %0.74 Detay
DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DOĞAN BALAK 1231 %3.06 Detay
FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN LALE 12 %0.33 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM BOYA 212 %2.57 Detay
İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜLTEKİN 149 %0.81 Detay
KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE COŞKUN 8931 %4.27 Detay
MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET EROL 12562 %4.20 Detay
ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT KARAYURT 23 %0.81 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
MUSTAFA CAN ÖZDEN 120 %0.87 Detay
SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM GÖKDEMİR 57 %0.59 Detay
SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA DAŞKIN 39 %0.50 Detay
TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH DÖKMECİ 4065 %4.91 Detay
TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEL ÇİMEN 84 %0.61 Detay
YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAYFUR ÖZÇINAR 183 %0.83 Detay
YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ELKATMIŞ 73 %0.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı