|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN ÇELİK
|22
|%0.51
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BÜNYAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAVUŞ YALÇIN
|125
|%0.74
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DEVELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DOĞAN BALAK
|1231
|%3.06
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FELAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İHSAN LALE
|12
|%0.33
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HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM BOYA
|212
|%2.57
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İNCESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ GÜLTEKİN
|149
|%0.81
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KOCASİNAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE COŞKUN
|8931
|%4.27
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MELİKGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET EROL
|12562
|%4.20
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ÖZVATAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT KARAYURT
|23
|%0.81
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %92.20
|MUSTAFA CAN ÖZDEN
|120
|%0.87
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SARIOĞLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDEM GÖKDEMİR
|57
|%0.59
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SARIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA DAŞKIN
|39
|%0.50
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TALAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH DÖKMECİ
|4065
|%4.91
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TOMARZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSEL ÇİMEN
|84
|%0.61
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YAHYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYFUR ÖZÇINAR
|183
|%0.83
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YEŞİLHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ELKATMIŞ
|73
|%0.71
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