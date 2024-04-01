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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.83
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF EYLÜL TATAR 217 %5.74 Detay
CİZRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULCEBBAR UÇAR 537 %0.92 Detay
GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF ÖZKAPLAN 61 %2.33 Detay
İDİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EMİN TATAR 178 %1.60 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEYZA TATAR 467 %1.04 Detay
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
PINAR ÖZKAPLAN 204 %3.62 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %86.67
0 %0 Detay
ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FINDIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %90.91
MEHMET TATAR 5 %0.20 Detay
HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KARALAR
Açılan Sandık Oranı %87.50
0 %0 Detay
KASRİK
Açılan Sandık Oranı %25.00
0 %0 Detay
KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı